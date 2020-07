Tutto esaurito per "Lincoln. L'ultimo giorno", il reading musicale dell'Accademia Perosi

Pubblico in visibilio per "Lincoln. L'ultimo giorno". Scritto da Stefano Giacomelli e nato nell'ambito del Progetto Dioniso di Fondazione CRT, rivolto alla creazione di spettacoli interdisciplinari con particolare attenzione ai nuovi orientamenti artistici, ha registrato il tutto esaurito al suo debutto ieri sera nella Stagione Concertistica dell'Accademia. Complice la struggente interpretazione di Mario Acampa, reduce dalla recente conduzione in diretta su RAIgulp del programma "La banda dei fuoriclasse", e la partecipazione della soprano Fè Avouglan, che ha eseguito tra le altre anche il brano "Oh freedom", un canto di libertà afroamericano risalente al periodo appena successivo alla guerra di secessione, il reading ha saputo abilmente creare colpi di scena inaspettati.

Sulle note delle musiche arrangiate da Diego Mingolla (pianoforte) ed eseguite insieme al quartetto d'archi composto da Elisa Scudeller, Paolo Vuono (violini), Filippo Tortia (violoncello), Maurizio Villeato (contrabbasso), l'intero auditorium ha ripercorso le tappe fondamentali della lotta per l'uguaglianza e la libertà al tempo di Lincoln. Dato il sold out registrato al debutto e le molte persone che non hanno potuto prendere parte al concerto a causa del numero limitato di posti nel rispetto delle normative antiCovid, la Fondazione Accademia Perosi ha annunciato una replica di Lincoln. L'ultimo giorno a settembre, prima della partenza di una tournèe dello spettacolo in tutto il Piemonte.

Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 20,45 al Chiostro di San Sebastiano perosiensemble orchestra d'archi con le musiche di W.A. Mozart.

Biglietti: 5,00 euro intero - 2,00 euro ridotto in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Biella. Dato il numero limitato di posti a disposizione, al fine di garantire al pubblico il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione al numero 015 29040, tramite e-mail all'indirizzo segreteria@accademiaperosi.org oppure compilando il form online sul sito www.accademiaperosi.org.

La Stagione Concertistica del Perosi, è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, dal Comune di Biella.