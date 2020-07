Sui sentieri dell'Ysangarda il mercatino della droga in Baraggia stoppato dai runner finanzieri

Sono finiti in manette tre biellesi di età compresa tra i 20 e 30 anni nel blitz della Guardia di Finanza di Biella del tardo pomeriggio di ieri venerdì 17 luglio. Il mercatino della droga allestito da poco tempo, è stato brillantemente troncato sul nascere dagli uomini delle fiamme gialle. E proprio sul percorso di gara dell'Ysangarda, sull'attacco della salita della Baraggia biellese.

Ieri, travestiti da runner e accompagnati da un'auto di ordinanza, gli uomini della Gdf sono piombati addosso ai "campeggiatori" posizionati in un posto strategico che permette di vedere lontano e ritenersi "inattaccabili". In pratica sullo stile dei vari "campi di spaccio" dell'hinterland milanese, tipo Rogorego e Rho. E così la "Gdf Night Trail" come simpaticamente ha commentato il nostro servizio di ieri sera un lettore (LEGGI QUI), è andata a segno. Tre i biellesi in stato di fermo, due dei quali andranno a processo per direttissima già nella tarda mattinata odierna, per la convalida dell'arresto.

Sul posto sembrerebbe siano stati trovati asciugamani, bilancini e droga. Un bivacco in attesa dei clienti che arrivano, vengono notati dai pusher, andati a prendere e accompagnati al "campo" per rifornirsi di stupefacente. Un modus articolato bene ma bloccato agli albori. Insomma, ieri pomeriggio è stata strappata la fantasia degli spacciatori biellesi. Il materiale è stato posto sotto sequestro ma rimane ancora stretto riserbo da parte degli inquirenti.