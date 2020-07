Rubano 20 euro dalle macchinette, Carabinieri sulle tracce dei responsabili

Intorno all’una della notte appena trascorsa, dopo aver forzato una porta laterale, ignoti si sono introdotti in un capannone della zona industriale di san Giacomo di Masserano e hanno svuotato il portamonete contenente circa 20 euro da una macchinetta automatica per la distribuzione di bevande. È scattato l’allarme, ma all'arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato, i ladri si erano già dileguati. I militari dell'Arma hanno quindi proceduto con un sopralluogo per scoprire e individuare eventuali tracce dei malviventi. Le indagini proseguono.