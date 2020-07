Rissa tra quattro uomini per le troppe attenzioni alla fidanzata: Denunciati

Sarebbe nata per gelosia la rissa che nella notte, intorno alle 3, è scoppiata in centro a Biella. I coinvolti, tutti in evidente stato di ebbrezza, hanno finito per picchiarsi a causa delle troppe attenzioni che uno di loro aveva rivolto alla ragazza di un altro. Il repentino intervento degli agenti della Questura di Biella, aiutati dagli addetti alla sicurezza di due locali vicini ormai in fase di chiusura, ha consentito di neutralizzare i quattro soggetti (con età dai 21 ai 45 anni residenti in comuni del circondario), che saranno indagati rissa. L’analisi delle immagini acquisite permetterà l’identificazione degli altri partecipanti, oltre che a chiarire la dinamica dei fatti. I quattro verranno anche segnalati per ubriachezza manifesta e per il mancato rispetto della normativa anti covid.