Lite e schiaffi tra due clienti di un bar, scatta la denuncia

È stato necessario l'intervento di tre equipaggi della Squadra Volante della Polizia di Stato per porre fine ad un'accesa lite scoppiata tra due avventori di un bar di Pavignano intorno all'una della scorsa notte, 18 luglio. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito tentato di separare i due che, noncuranti della loro presenza, continuavano a cercare di colpirsi. Uno dei due, poi, è riuscito a colpire al volto il contendente con un forte schiaffo ed è stato immediatamente bloccato e ammanettato dagli operatori della Questura. Per questo, lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.