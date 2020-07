Coltivava marijuana sul balcone, 39enne biellese nei guai

Una coltivazione artigianale di cannabis sul balcone di una casa privata. Questo è quanto la Squadra Volante della Polizia di Biella ha scoperto in seguito ad una perquisizione domiciliare ieri sera, 17 luglio. Dopo essere entrati nell’appartamento di D.F., una donna di 39 anni, gli agenti hanno rinvenuto sul balcone 4 piante di marijuana e in casa due grammi di droga, poi sequestrati, residuo del precedente raccolto. Come in altri casi, la donna si era procurata i semi di cannabis e aveva avviato la piccola produzione “fai da te”, che le è costata una denuncia per produzione di sostanze stupefacenti, con il relativo sequestro dell’attrezzatura usata per la coltivazione.