Castelletto Cervo: Escavatore a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTOGALLERY

E' accaduto in frazione Valle di Castelletto Cervo poco dopo le 20 di oggi, 18 luglio, dove un escavatore, per cause ancora ignote, è stato avviluppato dalle fiamme. I vicini, accortisi del gran fumo, hanno immediatamente avvertito il proprietario che ha allertato i Vigili del Fuoco. Le squadre di Biella e Cossato, giunte sul posto, hanno circoscritto l'incendio evitando che le fiamme si propagassero nella zona circostante limitando i danni al solo mezzo.