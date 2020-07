Il Cammino di Oropa tra i 10 migliori d'Italia secondo The Guardian

Il Cammino di Oropa è stato scelto da The Guardian come uno dei 10 cammini più belli d'Italia. L'articolo sul quotidiano inglese è stato pubblicato ieri mattina, 17 luglio, (Leggi qui: https://www.theguardian.com/travel/2020/jul/17/10-of-the-best-long-distance-walks-trails-in-italy) e cita la campagna lanciata da Movimento Lento dal titolo #IoCamminoinItalia, che ha lo scopo di sostenere‌ ‌i‌ ‌cammini‌ ‌italiani ‌e‌ ‌dare‌ ‌un‌ ‌contributo‌ ‌concreto‌ ‌alla‌ ripresa‌ ‌delle‌ ‌microeconomie‌ ‌locali‌ ‌colpite‌ ‌dall’emergenza‌ ‌coronavirus. Dei 70 cammini promossi dall'iniziativa di Movimento Lento, The Guardian ne ha eletti 10 tra cui, appunto, quello di Oropa.

"Questo itinerario - si legge nella sezione dell'articolo dedicata a Oropa - si snoda lungo quattro brevi tratti con salite crescenti dalle risaie vicino a Vercelli alle Alpi Biellesi, fino alla Basilica di Oropa, sede di una Madonna nera presumibilmente scolpita da San Luca e portata qui nel quarto secolo. Con pascoli lussureggianti e foreste antiche, il sentiero è stato progettato con un basso impatto ambientale ma anche per essere accessibile a escursionisti non vedenti. Il punto culminante è il lago Viverone nelle colline della Serra". Il servizio riporta inoltre alcuni locali della zona in cui è possibile dormire o mangiare, con una breve descrizione che ne esalta le particolarità.