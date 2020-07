Anno senza feste. “Ferida”, poesia di Tore Spanu per Su Nuraghe

Curata in Italiano da Roberto Perinu e Battista Saiu, su indicazione dell’autore, la poesia “Ferida/Ferita” di Tore Spanu di Pozzomaggiore viene tradotta in Piemontese letterario, nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella). Una nuova composizione per il Laboratorio Linguistico, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella in collaborazione con il Circolo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina), per imparare a leggere e scrivere in lingua materna.

Questo sonetto rimarca l'assurdità del tempo che stiamo vivendo, la rinuncia a causa del virus alla più grande festa del paese (Pozzomaggiore) che, da quasi un secolo, richiama migliaia di persone per ricordare l'Imperatore Costantino Magno Primo, venerato, col nome di Santu Antine, dai Sardi e dalla Chiesa Orientale.Al centro dell’evento religioso, l’intreccio tra sacralità popolare e ufficiale, con cavalli e fantini che danno vita all'ardia, vocabolo che significa "proteggere, fare la guardia": corsa sfrenata attorno alla chiesa campestre che sorge alle porte dell’abitato.

Nella lettura attuale, la competizione simulerebbe la vittoriosa battaglia combattuta da Costantino a Roma, nell’anno 313, a Ponte Milvio, sotto le insegne della croce di Cristo.“Un’occasione unica per noi cittadini - afferma il Tore Spanu - durante la quale, per una settimana, si fermano le attività coinvolgendo tutti gli abitanti nella preparazione dell’imponente festa”. Nei versi traspare l'amarezza del Poeta, per la cancellazione dell’atteso evento per via del virus. Consapevolezza comunque venata dall'orgoglio, che viene dall'essere parte di un piccolo "grande" paese, che si stringe a fianco del suo santo vittorioso, dei suoi cavalli di razza e dei suoi abili fantini.