Bilancio, gioco d'azzardo e bonus facciate al centro del consiglio comunale a Candelo

Si è tenuto giovedì 16 luglio il Consiglio Comunale a Candelo, ancora a porte chiuse in ottemperanza alle restrizioni vigenti. In apertura di seduta la ratifica del Consiglio Comunale della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 già adottata dalla Giunta e la delibera di assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La sesta variazione al bilancio di previsione 2020 interessa un movimento finanziario di euro 97.985,14. Si tratta di maggiori entrate (euro 17.065,14 di cui euro 16.171,92 dall'Amministrazione centrale per la contribuzione statale a sostegno dei centri estivi ed euro 863,22 a titolo di contributo regionale per il lavoro straordinario della Polizia locale). Si evidenzia poi la necessità di procedere con l'utilizzo di euro 48.500,00 dell'avanzo di amministrazione disponibile per la presa in carico comunale del servizio di gestione degli impianti sportivi cittadini a seguito della messa in liquidazione della partecipata I Borghi, prima affidataria del servizio. Sono poi stati stanziati 12.000 euro annui sul piano triennale come fondo sociale per aiuti alle famiglie in difficoltà. Con i voti favorevoli della maggioranza (contrari i due gruppi di minoranza), il Consiglio Comunale ha ratificato la delibera al bilancio di previsione 2020 e quella di assestamento del bilancio.

Lorena Valla, assessore alla finanze: “Il Decreto Rilancio ha ispirato molte poste oggetto della variazione d'urgenza e di quella approvata congiuntamente agli equilibri di bilancio e assestamento. Il Comune di Candelo ha voluto approvare entro luglio, e non approfittare del differimento del termine a settembre, per una verifica attuale degli equilibri finanziari che mai come questo anno devono essere controllati con lente di ingrandimento.” - continua l'assessore - “La cifra stanziata sui centri estivi, che sono in corso di svolgimento, è necessariamente molto alta perché abbiamo considerato l'adesione più alta possibile in via precauzionale. La delibera di variazione che prevedeva un primo stanziamento risaliva infatti al 26 giugno, ma ad oggi da rendiconto dei costi realmente sostenuti si segnala una cifra pari ad euro 23.763,63 per un servizio di 4 settimane iniziato il 6 luglio. La giunta ha recentemente deliberato la volontà di programmare altre due settimane di centro estivo per il mese di settembre. Riteniamo che un primo aiuto alle famiglie è stato dato, dopo mesi di chiusura i nostri bambini possono finalmente ritrovarsi e giocare insieme pur nel rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria".

Conclude Lorena Valla - “Ci tengo a sottolineare che a breve il focus sarà spostato verso altre realtà territoriali che hanno subìto danni in questi mesi della pandemia, nel pieno rispetto di un atto di indirizzo approvato specificatamente dal ns. esecutivo in cui abbiamo deliberato uno stanziamento di almeno 100.000 euro a favore del territorio".

E' stata poi approvata all'unanimità dei presenti la convenzione per il rinnovo del servizio intercomunale di protezione civile 2020/2024 tra i Comuni di, Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Dorzano, Gaglianico, Miagliano, Massazza, Piedicavallo, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zumaglia. Si tratta di fatto di un rinnovo, tenuto conto che solo il Comune di Roppolo ha comunicato di non voler aderire alla nuova convenzione. Gli Enti aderenti costituiscono così il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I) di coordinamento per il Servizio di Protezione Civile.

Inoltre, approvata all'unanimità dei presenti una delibera di impegno del Sindaco e della Giunta ad attivarsi nei confronti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e del Consiglio Regionale affinché la Legge “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d‘azzardo patologico” non venga modificata in nessuno dei suoi articoli al fine di non interrompere e prolungare i positivi effetti della stessa sul territorio per il bene della salute dei cittadini piemontesi.

Erika Vallera, capogruppo Candelo nel Cuore: “E' un tema delicato sul quale l'attenzione di questa Amministrazione, della Giunta e in particolar modo dell'Assessore alle politiche sociali è sostanziale e non solo formale. Non si può mai prescindere dalla legislazione, che come già accaduto, rischia di essere fortemente limitativa per i Comuni e proprio per questa ragione la presentazione di questo documento al Consiglio Comunale è di particolare rilevanza. Come gruppo consiliare siamo felici che gli altri gruppi abbiamo scelto di aggiungere la propria firma al documento presentato dall'assessore Selena Minuzzo”.

E' stata bocciata la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Candelo città possibile” avente per oggetto Bonus facciate: sportello di consulenza e ulteriore contributo comunale. Michele Ansermino, assessore all'urbanistica: “La mozione non poteva trovare accoglimento in quanto assolutamente poco concreta nei suoi “contenuti”. In merito alla richiesta di attivare uno sportello di consulenza presso il Comune risulta infatti impropria tale istanza poiché non può spettare ad un ufficio comunale elargire consulenze in materie economiche di competenza dell'Agenzia delle Entrate e/o dei professioni idonei. L’ufficio tecnico edilizia privata deve e può esprimersi esclusivamente in merito al rispetto della normativa di legge vigente, del contenuto del Piano Regolatore, del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti in essere. - continua l'assessore - E’ richiesta, e l’ufficio tecnico edilizia privata si adopererà in tal senso, una certificazione per poter usufruire dell’agevolazione circa il Bonus 90% volta ad accertare se l’edificio oggetto di intervento è inserito o meno nella zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968. Si potrebbe rendere necessario, e per questo gli uffici sono già stati informati, un’implementazione del servizio di accesso agli atti per la verifica da parte dei professionisti in merito alla conformità urbanistica degli edifici.” Infine, conclude Ansermino “in merito alla richiesta di un contributo comunale per i lavori di rifacimento facciate è apparsa non condivisibile tale richiesta poiché andrebbe ad elargire un bonus laddove la normativa statale già prevede un bonus del 90% o addirittura del 110% sull’importo dei lavori eseguiti, oltre che l’esenzione o riduzione del contributo di versamento degli oneri di urbanizzazione / costo di costruzione stabilito dalla normativa regionale”.

Michele Ansermino, assessore all'urbanistica: “La mozione è stata bocciata in quanto da ritenersi assolutamente poco concreta nei suoi “contenuti”. In merito alla richiesta di attivare uno sportello di consulenza presso il Comune risulta impropria in quanto non può spettare ad un ufficio comunale elargire consultanze in materie economiche di competenza dell'Agenzia delle Entrate e/o dei professioni idonei. L’ufficio tecnico edilizia privata deve e può esprimersi esclusivamente in merito al rispetto della normativa di legge vigente, del contenuto del Piano Regolatore, del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti in essere. - continua l'assessore - E’ richiesta, e l’ufficio tecnico edilizia privata si adopererà in tal senso, una certificazione per poter usufruire dell’agevolazione circa il Bonus 90% volta ad accertare se l’edificio oggetto di intervento è inserito o meno nella zona A o B ai sensi della D.M. 1444/1968. Si potrebbe rendere necessario, e per questo gli uffici sono già stati informati, un’implementazione del servizio di accesso agli atti per la verifica da parte dei professionisti in merito alla conformità urbanistica degli edifici”.