Ennesimi ritardi e soppressioni sulla Torino-Milano, l'associazione pendolari si appella alla Regione

Ennesima Odissea per i viaggiatori del ferro sulle linee biellesi da e per Torino. Nella giornata di ieri, 17 luglio, a seguito di un altro guasto sulla linea elettrica, la Torino-Milano è finita ko con "soppressioni a raffica e viaggiatori abbandonati in stazione o sui convogli a Chivasso, senza informazioni né indicazioni sui treni cancellati o da utilizzare", come spiega il presidente dell'associazione Pendolari e Trasporti biellesi Paolo Forno.

"Siamo ad una situazione da terzo mondo - continua - e diversi gridano al sequestro di persona. Non siamo più disposti a questa presa per i fondelli: al di là delle promesse, i guasti a linee elettriche e infrastrutture sono quotidiani e sulle tratte biellesi non va meglio, visti i problemi ai passaggi a livello che accadono ogni settimana. L'episodio più recente risale a sabato scorso a Valdengo, sulla Biella-Novara con soppressioni".

Come dichiarato da Forno, il guasto di ieri ha provocato un ritardo medio di 100 minuti tra Torino e Biella, su un viaggio che di minuti ne dura 70 minuti. "I viaggiatori pagano salato l'abbonamento per avere un servizio e non per essere presi in giro - dice ancora il presidente dell'associazione -. Rfi pensa di fare investimenti seri per risolvere una volta per tutte queste problematiche? Senza contare la necessità di sostituire le casse dei passaggi a livello sulla Biella-Santhià, che si guastano perché vecchie di 30 anni. Chiediamo che la Regione, nella veste dell'assessorato ai trasporti, prenda provvedimenti, altrimenti saremo costretti ad azioni energiche".