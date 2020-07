Virtus Biella e l'ex serie A Federica Fornara ancora insieme

“Voglio lavorare sodo e a Chiavazza ho la possibilità”. Le prime parole di Federica Fornara dopo l'accordo con il presidente Nicolò Pizzato suonano musica per i tifosi del PalaSarselli. La centrale durante questo spezzone di campionato ha messo in mostra le qualità tecniche e umane. Un vero pezzo da novanta che chiude un altro tassello della scacchiera nerofucsia. Ecco il comunicato della società di Chiavazza.

"Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Federica Fornara anche per la prossima stagione 2020/2021. Le piace Chiavazza, il nuovo percorso del club, il lavoro in palestra e l’essere schietta, ingredienti che fanno di lei una grande giocatrice oltre che donna. La via centrale è sempre notoriamente complicata ma con Fornara la Virtus ha le migliori carte sulla piazza da sfoderare. In bocca al lupo Fede!”.

Federica Fornara. “Sono contenta di rimanere a Chiavazza e del nuovo percorso intrapreso dalla società. Poter giocare ancora un campionato come quello di B1 è molto stimolante e avvincente. A Biella ho trovato un gruppo di ragazze che sanno lavorare duramente in palestra e che hanno mostrato sempre molta disponibilità e attaccamento alla maglia. Cose non sempre scontate. Negli anni ho incontrato Ube e coach Colombo diverse volte sui campi da gioco. Anche se con Ube non ho mai giocato ha un carattere e una solarità che ti sembra di conoscerla da sempre. La sua esperienza da giocatrice l’aiuterà a fare un ottimo lavoro nel suo nuovo ruolo. Stefano non lo conosco come allenatore. Dopo quest’anno credo che si cercasse una figura che sapesse aiutare le giocatrici anche dal punto di vista umano per farle esprimere a meglio e credo lui possa essere la persona giusta. In panchina ritroverò anche Vale (D’Ettorre) che 12 anni fa a Ornavasso è stata mia compagna di squadra: sarà una bella emozione. Come squadra mi aspetto un miglioramento rispetto alla passata stagione. Credo che non abbiamo espresso a pieno il nostro potenziale di gioco perché non siamo mai riuscite a trovare una identità. Sarà un campionato con meno squadre e stesse retrocessioni. Credo che se la Virtus giocherà come sa, potrà dare del filo da torcere a tutti”.

Coach Stefano Colombo. “La conferma di Federica per me era importantissima e sono felicissimo di questa sua scelta di continuare alla Virtus. Era uno dei miei traguardi, il poter lavorare con lei che conosco da anni. Una pedina fondamentale per l’economia di qualsiasi squadra, lo è stata in serie A quindi anche in B1. Fornara mi dà la possibilità di giocare con i centrali come penso si debba fare. Con lei sul parquet la squadra acquista esperienza e accumula la necessaria tranquillità in un reparto sempre complicato in quasi tutti i livelli. Sono super soddisfatto”.