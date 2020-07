Calciomercato, ufficiale alla Chiavazzese, Federico Scardoni: "Grazie per la fiducia. Darò il massimo"

L'A.P.D. Chiavazzese '75 comunica ufficialmente di aver prelevato in prestito dalla società A.S.D. La Biellese il centrocampista Federico Scardoni, classe 2001. Scardoni ha militato con la maglia bianconera nella categoria Juniores Under 19 e, più volte, ha fatto parte dell'organico della Prima Squadra in Eccellenza agli ordini del tecnico Peritore.

Federico è un regista dotato di una tecnica sopraffina ed una intelligenza tattica tale da paragonarlo a giocatori navigati di grande valore. Le sue caratteristiche lo rendono un metronomo completo, capace di amministrare il gioco senza apprensioni e in maniera molto ordinata e precisa. Le sue apparizioni in Eccellenza non sono un caso siccome nel corso delle stagioni in quel di Biella ha stupito tutti dimostrato, giorno dopo giorno, il suo immenso valore nonostante la giovanissima età.

FEDERICO SCARDONI Data di nascita: 21/07/2001 Ruolo: centrocampista Provenienza: A.S.D. La Biellese

Le prima parole del neo blu-cremisi Federico Scardoni: “Sono molto contento di essere approdato qui a Chiavazza. Ringrazio fin da subito il DS, il mister e la società per la fiducia nei miei confronti che, spero, di ricambiare sul campo durante la stagione. Posso affermare senza ombra di dubbio che farò il massimo per dare il mio contributo: lottare ogni allenamento ed ogni partita per questa maglia. E' un'avventura totalmente nuova ma sono prontissimo per affrontarla nei migliore dei modi. Forza Chiavazza!”