Speed Fire Racing, buoni risultati per la scuderia borgosesiana al Rally Lana 2020

Ottima ripartenza, nel secondo fine settimana di luglio, per la scuderia di Borgosesia Speed Fire Racing al 33esimo “Rally della Lana” di Biella, prima gara post lockdown nel Nord Italia vinta, “a porte chiuse”, da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroën C3. Ben 124 gli equipaggi iscritti alla competizione, snodatasi lungo le difficili prove speciali di Rosazza, Tracciolino e Curino. Uno sguardo dunque ai risultati in casa Speed Fire.

Gianluca Quaderno e Lara Zanolo su Renault New Clio R3C si sono aggiudicati la classe chiudendo 14esimi assoluti. Davvero buoni i loro tempi. Bene anche Carlo Desimone e Veronica Gaioni, che con la piccola ma performante Fiat 600 hanno lottato sino all’ultima speciale per strappare alla concorrenza la classe A0, poi ceduta per pochi secondi. Per loro, in conclusione, seconda piazza nella categoria e 63esimo posto assoluto. Dopo un inizio di weekend soft, utile comunque per riprendere confidenza con la Suzuki Swift R1B, Mauro Rossi e Chiara Gallo si mettono in luce nella giornata di domenica 12 realizzando tempi interessanti sulla storica prova speciale di Curino, soprattutto nelle ultime due frazioni cronometrate. Il finale dice 81esimi assoluti e quarti di classe.

"E’ una stagione difficile per tutti: piloti, navigatori e organizzatori", dichiara il presidente della scuderia Mauro Rossi. "Speriamo che la decisione di far disputare i rally senza pubblico venga presto abbandonata. Comprendiamo i protocolli post Covid e di certo non ignoriamo la questione sicurezza, ma i team hanno bisogno di visibilità e di sponsor. Questa disciplina ha un futuro solo se le persone potranno tornare a seguirla".