Paolo Mander: "Per Berlusconi non scranni ma scuse"

Le recenti notizie riportate da molti quotidiani a proposito della condanna di Silvio Berlusconi dell’agosto 2013, costata al leader azzurro l’estromissione dal Senato, gettano non poche ombre su quella vicenda. “Berlusconi condannato ingiustamente” è la frase, pesante come un macigno, diffusa da alcuni mezzi di comunicazione e attribuita a un magistrato; parole che hanno portato l’intero stato maggiore del partito a chiedere chiarezza su tutta la vicenda. Una parte di Forza Italia vorrebbe, per il suo leader, un posto di senatore a vita come ristoro per l’ingiustizia subita. È certamente una richiesta legittima; ma siamo sicuri che tale sia il suo desiderio? Vorrei avanzare qualche dubbio.

Silvio Berlusconi non è uno da scorciatoie; entra ed esce sempre e solo dalla porta principale. Dunque cosa potrebbe desiderare davvero l’ultimo Presidente del Consiglio eletto? Per chi non ricordasse, dal 2008 in avanti l’Italia non ha avuto il piacere, altra anomalia istituzionale, di averne un altro scelto dagli italiani. Forse, come ogni membro di una società civile, gradirebbe semplicemente delle scuse? Scuse pubbliche per l’ingiustizia subita da un cittadino italiano che, ancor prima della condanna penale, ha subito quella mediatica; figlia della faziosità politica e dell’invidia sociale. Per le sue idee, le scelte politiche e, infine, per la sua vita privata, altrettanto ingiustamente vivisezionata da giornalisti senza scrupoli; pochi, ma fortemente motivati dall’odio e che ci auguriamo la storia condanni all’oblio.

Una piccola rivincita Berlusconi la sta avendo in questi giorni, trovando in un avversario storico, agguerrito quanto leale come Romano Prodi (un altro premier eletto), un indiretto segno di stima politica: "Non è certo un tabù l'ingresso di Forza Italia in maggioranza”; affermazione che ci riporta a tempi in cui il dibattito era politico e non da giornaletti scandalistici. Ma noi sappiamo che quelle scuse istituzionali, purtroppo, non arriveranno mai.