Lavoro, Patelli (Lega): “Chiusura di Vigliano Biellese e trasferimento a Gattico, Vedetta2 crea disoccupazione”

“In un momento di profonda crisi economica, sanitaria e sociale, trovo quantomeno assurdo che, invece di operare nella salvaguardia dei posti di lavoro, si incentivino, di fatto, alle dimissioni padri di famiglia dal proprio posto di lavoro. Si tratta, appare evidente, di licenziamenti camuffati quelli che la Vedetta2 Mondialpol sta attuando a Vigliano Biellese dopo l’acquisizione della Allsystem S.p.a., tra gli altri, anche il ramo d’azienda delle attività di trasporto, custodia e contazione della Regione Piemonte”, ha dichiarato l’onorevole Cristina Patelli della Lega.

“Con la scusa dell’ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi e l'efficientamento delle attività di impresa la Vedetta2 Mondialpol ha deciso di chiudere l’Unità Produttiva di Vigliano Biellese con decorrenza dal 19 luglio 2020, trasferendo così 44 persone nella sede di Gattico, a 50 chilometri di distanza. Alcuni di questi lavoratori del territorio biellese sono prossimi alla pensione, altri hanno dei problemi familiari ed altri ancora hanno acquistato casa e con un allarmante e improvvisato trasferimento a Gattico significherebbe che al di là delle condizioni individuali, la maggior parte sarebbe costretta a rinunciare al dislocamento, con la consapevolezza di non avere opportunità a livello lavorativo in un territorio già profondamente colpito dal fenomeno disoccupazionale. La scelta da parte della società Vedetta2 Mondialpol, impone una scelta di vita ai dipendenti della Filiale di Vigliano Biellese: prendere o lasciare. E cosa è questo se non un licenziamento camuffato? Ed è per questo che ho presentato una interrogazione urgente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La difesa del lavoro è, oggi più che mai, un impegno e un dovere politico, sociale e morale”, ha concluso l’onorevole Cristina Patelli.