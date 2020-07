Immigrazione ed emergenza, Fenoglio (FI): "Governo irresponsabile"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con una pandemia mondiale in corso e con dati economici che stimano un calo del PIL di 12 punti percentuali per il 2020, secondo gli allarmanti dati forniti da Caritas, circa 450mila sono le persone assistite con beni di prima necessità e i nuovi poveri ammontano a ben 150 mila. Di questi il 60 % sono cittadini italiani e il 40% stranieri che hanno perso il posto di lavoro e ora non sono più in grado di provvedere al loro sostentamento.

A causa dei numerosi arrivi di contagiati dal Bangladesh le recenti disposizioni del Ministro della Salute Speranza, con una chiusura delle frontiere per motivi sanitari rivolte a 13 paesi, risultano un provvedimento ridicolo di fronte alla portata della diffusione dell'epidemia. In particolare se non vengono inclusi dal provvedimento continenti come quello africano o il sub continente indiano con India e Pakistan. Basti pensare che negli ultimi tre giorni le persone giunte dall'Africa con barconi o attraverso le navi delle ONG, su circa 1000 sbarcati, più del 10% sono risultati asintomatici da Coronavirus.

Il Ministro dell'Interno La Morgese di fronte alla crisi economica che si prospetta in autunno, dichiara che ci sarà il rischio di "tensioni sociali". Purtroppo non saranno solo tensioni ma una vera e propria "Bomba Sociale". I componenti detonanti saranno una gran parte di cittadini italiani che hanno visto allontanarsi la tanto legittimamente desiderata prospettiva del benessere e l'avvicinarsi invece della povertà, disoccupazione e centinaia di migliaia di immigrati extracomunitari, che, dopo l'approdo incondizionato in Italia negli ultimi anni (grazie ai governi Letta, Renzi e Gentiloni), ora soffrono di un profondo smarrimento e frustrazione poiché hanno realizzato che l' "America" idealizzata non esiste.

Esprimiamo solidarietà a quegli attori sociali quali le forze dell'ordine, gli operatori socio-sanitari, i sindaci che sono e saranno in prima linea a fronteggiare gli effetti devastanti dell' esplosione della "bomba sociale" che si prospetta quale logica conseguenza delle nefaste azioni di un Governo irresponsabile che agisce con scelte economiche sciagurate e con demagogiche e improbabili sanatorie. A coronare il fallimento del Governo italiano anche in politica estera è la recente visita del Ministro del Difesa Guerini ad Ankara, in Turchia, per trattare la questione libica.

Anche in questo caso l'Italia ha certificato la propria abdicazione a svolgere un ruolo autorevole nel mediterraneo, legittimando chi ormai è il vero protagonista nella crisi libica. Ora più che mai dinnanzi ad una pandemia mondiale ed una devastante crisi economica è necessario bloccare i flussi migratori nel nostro paese".