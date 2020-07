Ercoli (Lega): "Piste ciclabili e ddl Zan. Sono queste le priorità dei Dem? Per la Lega no e siamo basiti"

Nota stampa del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella, Alessio Ercoli. "Sembra assurdo ma a leggere i giornali in questi giorni sembra che le priorità del PD biellese siano (ancora!?) le piste ciclabili e la legge contro l’omotransfobia. Come se non fossimo ancora in emergenza, che sta passando da socio-sanitaria e economico-finanziaria. Come se non fosse successo niente, come se il coronavirus fosse un dettaglio ormai già dimenticato, come se non avesse prodotto effetti ai quali la politica e l’amministrazione devono trovare risposte. Invece, se ascoltassimo il PD, dovremmo concentrarci su ben altro.

Eppure il progetto delle piste ciclabili sembra aver prodotto più danni che benefici: a partire dal costo di oltre mezzo milione di euro per brevi tratti, non ci dimentichiamo che in molti punti gli interventi della giunta precedente avevano reso la carreggiata e la viabilità non più a norma e pericolose, con insidie sia per i ciclisti sia per gli automobilisti. Fermare quel progetto non significa avere pregiudizi o essere contrari alla mobilità sostenibile, ma spendere meglio i soldi e garantire maggiore sicurezza per tutti.

Che dire poi della tempistica di presentazione, discussione e relativa strenua difesa da parte della sinistra al ddl Zan sull’omotransfobia, che punirebbe addirittura con il carcere chi è accusato di discriminazioni sull'identità di genere? Sono queste le priorità in un momento tanto complicato? Secondo noi no e restiamo basiti su come il PD non riesca ad andare oltre la propria ideologia neanche in queste occasioni.

La Lega sta lavorando sul rilancio della città di Biella, sugli aiuti a commercianti, imprese e attività, sul mondo della scuola per i centri estivi e la ripresa delle lezioni a settembre, sui più deboli in difficoltà a causa del Covid, sul turismo e la promozione del made in Biella, sulla vicinanza alle società sportive e al mondo dello spettacolo, sulla programmazione degli eventi senza penalizzare però gli esercenti, sui collegamenti e i trasporti, sulle Funivie di Oropa, sulla valorizzazione di Biella Città Creativa UNESCO e su molto altro. Come Lega siamo convinti che si debba lavorare per questi obiettivi, ma ogni partito ha le sue priorità…".