Sanremo: città della musica, del turismo e anche del benessere. Ecco la programmazione estiva

Quest’estate Sanremo diventa “città del benessere” dove è possibile vivere tante esperienze: sportive, culturali, enogastronomiche, musicali senza dimenticare il relax sulle spiagge, lo shopping e, naturalmente, l’intrattenimento.



Sanremo propone un ricco calendario di eventi in sicurezza dedicato ai turisti, alle famiglie e a tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna dello svago.



Una programmazione certamente differente rispetto a quanto proposto sino ad oggi ma che assicura spensieratezza e divertimento.



Nella “Città della Musica” l’offerta legata al mondo delle sette note non può che essere variegata, soprattutto d’estate per la possibilità di esibirsi all’aperto.



Sanremo, infatti, non dimentica l’intrattenimento musicale e artistico: chitarre, quartetti d’arco, fiati e la proposta della Fondazione Orchestra Sinfonica, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane, riusciranno ad impreziosire le serate estive.



Con grande professionalità e versatilità, la Sinfonica di Sanremo non si limiterà a eseguire il repertorio classico ma allargherà l’orizzonte a quello più moderno e contemporaneo, con un calendario davvero ricco e vario.



E ancora: pillole di musical, eventi dedicati alla musica rock, jazz e cantautorale si alterneranno al cinema sotto le stelle nel centro storico, a Villa Ormond e Villa Nobel, agli spettacoli teatrali e alle commedie dialettali, alle regate veliche, ai laboratori e alle escursioni nella natura, alle parate folkloristiche, nonché ai piatti tipici della tradizione ligure, alle rassegne letterarie, alle serate di gala, al cinema all’aperto del Teatro Ariston,



Oltre 80 appuntamenti, pensati proprio per un’estate esperienziale grazie anche al coinvolgimento del tessuto cittadino, delle tante realtà associative e turistico-commerciali, nonché dell’imprenditoria privata, in un susseguirsi di appuntamenti per un’estate dedicata all’intrattenimento in sicurezza.



www.comunedisanremo.it