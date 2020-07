Santhià, vetro rotto da 6 mesi. L'ingresso alla stazione resta vietato

Dal 4 febbraio scorso, quando un colpo di vento causò la caduta della vetrata sopra la porta di ingresso e il ferimento di un agente Polfer in servizio in quel momento, l’entrata principale della stazione ferroviaria di Santhià, che permette di aver accesso diretto alla sala d’attesa, alla biglietteria e poi ai binari, è chiusa.

Una situazione segnalata, a quasi sei mesi di distanza, da diversi cittadini e pendolari che lamentano come l'entrata e la sala d'attesa sono ancora interdetti ai pendolari e ai turisti e il vetro nuovo non sia ancora stato posizionato. A raccogliere le loro segnalazioni è, in questi giorni, il sindaco Angelo Cappuccio che precisa come "La sostituzione della vetrata non è di competenza del Comune di Santhià, ma della Ferrovia - RFI. Però ci dispiace per il disagio che tale crea ai pendolari e poi, parliamoci chiaro, non è esattamente un bel biglietto da visita per la città".

"Tra l’altro - aggiunge il sindaco - abbiamo utilizzato il periodo di lockdown anche per sistemare il piazzale e presto altri lavori di riqualificazione verranno realizzati, quindi davvero sarebbe opportuno che RFI sistemasse l'ingresso".

Ma per quale motivo non si è ancora intervenuti? "Sappiamo che l’infortunio ai danni dell’agente di Polizia ferroviaria è al momento ancora aperto e il procedimento di accertamento disposto dalla Procura ancora in atto - spiega Cappuccio ai concittadini -. In questi giorni sentirò comunque RFI - Rete ferroviaria italiana, e segnalerò il problema anche alla Procura della Repubblica di Vercelli, per capire quali potranno essere le tempistiche di risoluzione e avere informazioni sicure".