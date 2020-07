Ultim'ora - Blitz in Baraggia, finanzieri travestiti da runner arrestano in flagranza alcuni soggetti

Si sono travestiti da runner e hanno colto in flagranza i malviventi. Gli uomini della Guardia di Finanza di Biella hanno effettuato un blitz in queste ore in Baraggia arrestando alcuni soggetti. L'operazione è ancora in atto e di preciso non si conosce il numero e soprattutto i motivi delle manette.

Sono state portate via diverse persone che probabilmente erano già pedinate dagli stessi finanzieri, a fronte del continuo viavai dalle stesse tende dei "campeggiatori" e dalle segnalazioni di diversi escursionisti presenti oggi in Baraggia che hanno notato gli strani andirivieni, segnalando i movimenti alle forze dell'ordine. La segnalazione dei cittadini ha probabilmente anticipato il blitz dei finanzieri.

Ad intervenire, un'auto d'ordinanza e diversi agenti travestiti da runner che avrebbero beccato sul fatto i malviventi. L'operazione è scattata poche ore fa: tutto d'un tratto sono piombati addosso ai delinquenti i finti runner (già appostati da alcune ore) e i finanzieri in divisa. Nessuno scampo per i soggetti che stavano campeggiando nella Baraggia Biellese. Seguiranno aggiornamenti.