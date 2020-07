Incidente in serata a Pollone: perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo dell'Enel

Per cause imprecisate un 45enne biellese residente in Valle Elvo, ieri sera intorno alle 19,30, ha perso il controllo della sua Volkswagen per finire la corsa contro un palo della luce. L'incidente è successo in via per Occhieppo Superiore a Pollone.

Immediatamente soccorso dai Vigili del Fuoco e dall'equipe medica del 118, l'uomo dolorante ad una spalla è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per accertamenti.

Sono intervenuti anche i Carabinieri per capire la dinamica dell'incidente ma le conseguenti analisi del sangue non hanno evidenziato tracce di alcol in corpo. Nel breve periodo i tecnici dell'Enel hanno messo in sicurezza il palo.