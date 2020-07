Dopo la via ferrata non riescono a tornare a valle, recuperati dal Soccorso Alpino FOTO

Si è concluso nella prima parte della serata di ieri, 16 luglio, un lungo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino biellese sul Monte Mars, in territorio di Biella. L'allarme è scattato intorno alle 16,30 quando una coppia di escursionisti a quota 2400 metri ha chiamato i soccorsi lamentando spossatezza e dichiarando di non essere più in grado di tornare a valle dopo aver percorso in salita la via ferrata. A causa della fitta nebbia, una squadra ha raggiunto i due escursionisti via terra, riconducendoli a valle. Le loro condizioni fisiche, però, sono peggiorate ulteriormente durante il tragitto: con l'arrivo della sera la nebbia si è diradata ed è quindi stato possibile far intervenire l'elisoccorso del 118, che ha recuperato i malcapitati e la squadra del Soccorso Alpino.