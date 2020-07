Il Movimento Lento di Roppolo conquista la Bandiera Verde di Legambiente

E' l'unica Bandiera Verde di Legambiente del Biellese ed è una delle cinque riconosciute in tutto il Piemonte. Il Movimento Lento ha ricevuto il riconoscimento che premia le "pratiche innovative e le esperienze di qualità ambientale e culturale dei territori montani".

La motivazione che fa particolarmente piacere al titolare del B&B, Alberto Conte è "Per la proposta del viaggio lento, a piedi e in bicicletta, in Italia e all’estero, non solo come attività per il tempo libero ma come vero e proprio stile di vita. Per l’importante ruolo svolto dall’associazione nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea per lo sviluppo di una rete di percorsi che hanno lo scopo di mettere in rete associazioni, operatori economici, produttori attenti alla salute delle persone e dell’ambiente".

"Una grande soddisfazione -commenta ancora Conte- che premia la passione con cui stiamo lavorando per valorizzare il meraviglioso territorio in cui abbiamo scelto di abitare, tramite il progetto delle Terre del Movimento Lento che stiamo portando avanti con il circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea, le attività della Casa del Movimento Lento e il Cammino di Oropa". La foto di Legambiente riporta Roppolo in provincia di Torino, pazienza: nulla toglie al grande lavoro dell'associazione.

Le Bandiere Verdi 2020 in Piemonte. Tra le buone pratiche insignite della Bandiera Verde, ci sono la prima piattaforma per trovare manodopera agricola in modo rapido e trasparente, parte del progetto Humus Job dell’associazione MiCò e Banda Valle Grana (CN), che mira a combattere caporalato e lavoro grigio; e anche, l’esperienza di didattica innovativa della scuola elementare di Valle Monterosso Grana (CN) che ha fatto del legame col territorio e dell’utilizzo della robotica in classe un volano per invertire lo spopolamento di un’intera valle.Vessillo green anche per il Comune di Pomaretto (TO), per l’eroico recupero dei vigneti di Ramiè e dei terrazzamenti per la coltivazione delle viti, tramite fondi derivanti da una quota delle bollette dell’acqua potabile;

per l’Associazione Movimento Lento di Roppolo (BI), che propone il viaggio lento come stile di vita e lo sviluppo di una rete di percorsi a piedi e in bici, in Italia e all’estero, e consta anche di una Scuola e di una Casa del Movimento Lento, rifugio per viandanti lungo la via Francigena e il Cammino di Oropa; per l’ecomuseo del Cusio e del Mottarone in rappresentanza della Comunità del Cusio (VB), impegnata, attraverso il Contratto di lago, nel ripristino delle migliori condizioni possibili del lago d’Orta e nella valorizzazione storica e culturale dei “luoghi del lago”.