Cosa fare quando mancano tutti i denti? Soluzioni di implantologia Dentalpro

Un bel sorriso nella società odierna è molto importante, sia dal punto di vista estetico, ma anche sociologico e pratico. Un sorriso con tutti i denti può donare armonia e sensazione di fiducia negli altri, al contrario la mancanza di uno o più denti può avere risvolti sociologici negativi.

Questo non tanto perché si tende ad allontanarsi da qualcuno con un problema ai denti, ma piuttosto perché è la persona stessa ad isolarsi per via di mancanza di fiducia in sé stessa. Sul lungo termine, quindi, il sorriso influisce sulla qualità della vita delle persone: studi lo dimostrano.

Ecco perché chi si ritrova senza uno o più denti o senza alcun dente, per diversi motivi, è solito rivolgersi al proprio dentista per ovviare al problema. Uno dei migliori trattamenti che può essere consigliato dal proprio studio dentistico è l’implantologia.

Questa consente di sostituire i denti persi ancorandoli all’osso per mezzo di perni, che fungono praticamente da “radici artificiali”. La protesi risulta quindi essere fissa, per anni e anni, quasi come se in bocca si avessero i propri denti originali.

Implantologia: opinioni su DentalPro

L’implantologia dentale è uno dei fiori all’occhiello di studi dentistici come DentalPro. Si tratta di una serie di studi ubicati un po’ in tutta Italia che offrono ottimi servizi a prezzi convenienti. Il team presso questi studi è selezionato con attenzione fra i dentisti più preparati, che vengono formati e aggiornati in maniera continuativa e sono distribuiti nei diversi centri in base alle proprie branche di appartenenza.

Come si nota dalle opinioni su Dentalpro che si leggono online in ogni studio è presente un fiore completo di esperti, cosicché ogni paziente, indipendentemente dal tipo di problema può avere la sicurezza di essere in mano a una persona con specifica competenza. Questo accade anche per chi ha bisogno di un intervento di implantologia.

Presso questi studi è possibile anche ovviare a situazioni nelle quali mancano totalmente tutti i denti, una situazione anomala che richiede tecniche speciali, professionisti di alto livello e strumentazione innovativa.

Cosa accade se cadono tutti i denti?

Qualora vengano a mancare tutti i denti, presso lo studio suddetto, è possibile installare degli impianti a carico immediato (di norma da 4 a 6) distribuendoli lungo tutta l’arcata, su questi si avvita una protesi provvisoria in 24-48 ore. In seguito, dopo la perfetta osteointegrazione degli impianti, una protesi fissa completa con tutti i denti. Questa resterà ancorata all’osso, sostituendo in tutto e per tutto i denti originali. Rispetto agli impianti singoli, la protesi sarà costituita da un unico blocco di denti, per dare alla struttura maggiore solidità.

Rispetto ad i primi impianti, quelli moderni permettono di avere nel giro di 4-6 mesi una bocca nuova. Il titanio e i nuovi materiali di oggi, infatti, permettono l’integrazione nell’osso senza problemi e nel giro di davvero poco tempo. A chi mancano tutti i denti non difficilmente capita di avere anche poco osso.

Recenti tecniche di implantologia, tuttavia, permettono di intervenire anche in queste situazioni. L’osso, anche se a fondo, c’è e per l’impianto dove mancano tutti i denti, in fondo, possono bastare davvero 4 impianti. È per questo che in questi casi si parla proprio di tecnica “all on 4”.