Trenino Biella-Oropa piace sempre più e conquista il FAI: è al 40° posto nazionale con oltre 1300 voti

Il trenino Biella-Oropa scala le classifiche nazionali e piace sempre più ai biellesi. Il progetto di ripristino e recupero della della vecchia tranvia sta riscuotendo un notevole successo all'interno della campagna nazionale Luoghi del Cuore 2020, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale le mete da non dimenticare.

Dopo ogni censimento il FAI sostiene con un budget di 400.000 euro una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. E il trenino Biella-Oropa sta diventando, giorno dopo giorno, un vero e proprio luogo del cuore di tanti biellesi che si sono precipitati in massa a sostenere un sogno che potrebbe diventare realtà. Aggiornati i dati a ieri sera, il progetto sta avendo un notevole successo, con 1350 voti a favore e un 40° posto nazionale davvero invidiabile, svettando su monumenti di caratura nazionale ed europea, come la Mole Antonelliana di Torino e la Reggia di Caserta.

La Tranvia Biella - Oropa, attiva dal 1911 al 1958 e chiamata all’epoca “l’ardita d’Italia”, collegante il capoluogo biellese con il più importante Santuario Mariano delle Alpi, resta tutt'oggi uno dei simboli della nostra provincia. Secondo il progetto di recupero, si dovrebbe riportare il trenino lungo un percorso che, partendo dalla città di Biella, raggiungerà Pollone attraversando il Parco della Burcina e proseguendo verso il Favaro fino a ricollegarsi con il vecchio sedime esistente e, ripercorrendo lo storico e spettacolare tracciato, raggiungerà il Santuario di Oropa.

Come detto un sogno che ha registrato grande entusiasmo tra gli utenti, come conferma il capo delegazione del FAI Biella Davide Furfaro: “A più di un mese dalla candidatura del trenino Biella-Oropa a Luogo del Cuore 2020, siamo immensamente stupiti dal numero di voti raggiunti finora. Siamo contenti che questa iniziativa sia stata accolta in maniera positiva e ringraziamo tutti coloro che hanno votato. Da parte nostra, continueremo a promuovere questo progetto, poi sarà compito del comitato portarlo avanti nelle sedi opportune. Il censimento è aperto e c'è tempo per votare fino al 15 dicembre 2020. Quindi non è finita e bisogna continuare a crederci votando sul sito del FAI”.