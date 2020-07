"Lunga vita alle Funivie Oropa", depositata la candidatura a titolo gratuito di Andrea Pollono

Con un post sui social Andrea Pollono ripercorre il quinquennio della sua presidenza, dal periodo nero alla rinascita. Ora è pronto per una nuova avventura, per altri anni da trascorrere gratuitamente alla guida Di Funivie Oropa. "Sono stati 5 anni lunghi e difficili per accompagnare la Fondazione Funivie Oropa fuori dal fallimento e far ripartire il motore dell'entusiasmo e della fiducia nel futuro -scrive Pollono-. Nelle ultime settimane ho ricevuto innumerevoli vostri messaggi di ringraziamento per quanto fatto incoraggiandomi a continuare con un secondo mandato e in queste ultime ore, dal tavolo della politica regionale e locale, finalmente è arrivato quel forte segnale di assunzione di responsabilità da me tanto richiesto e atteso.

Per tutto il mandato ho chiesto che ciascuno facesse la propria parte, iniziando proprio da me, così ieri dopo giorni di attenta valutazione, con l'immancabile supporto di mia moglie Angela e dei miei figli Federico e Alice, ho valutato di confermare la mia disponibilità per proseguire in un secondo mandato da presidente della Fondazione Funivie Oropa.Pertanto ieri mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 15.00, ultimo giorno utile, ho depositato presso l'ufficio Affari Generali del Comune di Biella la mia candidatura per l'incarico a titolo gratuito a Presidente della Fondazione Funivie Oropa.

Qualunque sarà la scelta da parte del Comune di Biella, ringrazio tutti per l'incredibile dimostrazione di affetto e stima nei miei confronti, mi avete dato un'enorme forza ed energia, incoraggiandomi nel fare questa scelta.In particolar modo ringrazio gli avvocati, consiglieri uscenti, Erika Vallera e Fabio Giannotta per la vicinanza umana e solidarietà totale per avermi accompagnato in questa difficile scelta e per aver scelto di accompagnarmi con la loro candidatura per l'incarico di Consiglieri a titolo gratuito anche in questo secondo eventuale mandato. LUNGA VITA ALLE FUNIVIE OROPA!".