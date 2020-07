Gestione dell'emergenza Covid, esperienze a confronto tra Biella e la Cina

Si è tenuto nei giorni scorsi “Sino-Italian MediXchange for Combating COVID-19”, l'evento di confronto sulla gestione dell’emergenza covid che ha visto i professionisti dell’ospedale di Ponderano in collegamento web con lo staff medico e infermieristico del primo ospedale affiliato dell’Università Medica di Harbin. Un presidio, sito nel nord della Cina, con quasi 7000 posti letto.

L’incontro, coordinato dall’Ufficio Qualità dell’ASL BI, è durato circa due ore, ha coinvolto circa trenta professionisti dell’Azienda Sanitaria e ha visto anche la partecipazione delle Direzione Generali dei due poli ospedalieri, che sono intervenute presentando dati epidemiologici e di attività. Per l’ASL BI è intervenuto Diego Poggio, affiancato dal Direttore Sanitario Francesco D’Aloia. Sono poi seguite domande su temi clinici ed organizzativi da parte del personale medico e sanitario.

L’ASL di Biella nella primavera del 2019 aveva ospitato una delegazione dell’ospedale di Nanchino per un confronto sulla gestione dei pazienti oncologici. Pur nell’ambito della diversità dei contesti organizzativi e di cura, che tra i due Paesi possono essere per molti aspetti differenti, queste esperienze possono comunque costituire uno spunto di riflessione e un’occasione in più per creare reti di contatto tra l’ospedale di Biella e altre realtà ospedaliere anche in ambito internazionale.