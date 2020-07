Drive In, mostre, concerti e una serata con omaggio a Ennio Morricone: svelato il calendario di Biella Estate 2020 FOTO

Drive In, mostre d'arte, concerti e una serata musicale con omaggio al maestro Ennio Morricone. Tutto questo e molto altro è il ricco calendario di Biella Estate 2020, presentato questa mattina tra i banchi della sala del consiglio di Palazzo Oropa e in programma dalla metà di luglio fino a fine di agosto.

Come dichiarato dall'assessore alla Cultura ed Eventi Massimiliano Gaggino, insieme alle diverse associazioni coinvolte, mai come in questa circostanza si è trattata di una vera corsa contro il tempo: il blocco degli eventi, dettato dal diffondersi del coronavirus e dal lockdown, hanno messo in dubbio fino a poche settimane fa la stessa formazione di Biella Estate. Basti immaginare che quelli che dovevano essere gli eventi simbolo sul territorio, a partire dalla V Incoronazione della Madonna d’Oropa, sono slittati di un anno al 2021. Nonostante tutte le norme a cui è necessario attenersi, in chiave di contenimento Covid-19, da questa domenica 19 luglio il calendario è pronto a fare esordio.

Significative le novità: la collaborazione con l’Accademia Perosi per due serate all’aperto nel contesto del Chiostro di San Sebastiano, una serata dal titolo Biella Insieme per la vita in onore del personale sanitario dell’Asl di Biella e Vercelli che ha operato durante il coronavirus, il Drive In con il cinema all’aperto in piazza Falcone con i ragazzi di Bi Young e un concerto in parte dedicato al maestro Ennio Morricone scomparso recentemente all'età di 91 anni, di scena nella serata di giovedì 30 luglio in Piazza Duomo.

“Ci troviamo in un contesto del tutto particolare, ma nonostante ciò che il coronavirus ha comportato per il settore dello spettacolo e dalla cultura siamo comunque riusciti ad allestire il calendario di Biella Estate, che speriamo di integrare ancora con qualche novità nei prossimi giorni – spiega Gaggino - Non mi nascondo dal dire che l’assessorato ha dovuto operare con un budget risicato all’osso, come non era mai avvenuto in passato, per via di altre priorità che si sono dovute affrontare in questo periodo. Un ringraziamento va alle varie associazioni, elencate nel programma, con il loro contributo la città e senz’altro più viva”. Concorde anche il consigliere comunale Corrado Neggia, presente alla presentazione del calendario: “Pochi eventi ma di assoluta qualità”.

Spazio anche per l'arte con la mostra “Dentro la Sguardo”, con oltre 30 opere dall'antichità al contemporaneo con i loro sguardi che si mettono in mostra, si fanno ammirare e, allo stesso tempo, raccontano storie. Un percorso inedito tra le opere delle collezioni permanenti e l’allestimento di una mostra temporanea con opere che fino ad oggi sono state conservate nei depositi e che aspettavano occasioni come questa per essere valorizzate. Come eventi collaterali ci sono il Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni, nelle giornate di giovedì 23 luglio, 6 agosto, 3 settembre, con orario d'inizio alle 10, e la visita guidata con cena nelle serate di venerdì 24 luglio, 21 agosto e 11 settembre, alle 18.30. Per partecipare ad entrambi occorre la prenotazione.

Di seguito il programma completo. Tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nei protocolli sanitari approvati con DPCM e con Ordinanze Regionali nell'ambito delle misure di contrasto della pandemia da Covid-19.

Domenica 19 luglio

Mostra collettiva di opere pittoriche

Giardini Zumaglini, dalle ore 10

A cura Onde d’Arte

Draghi, dadi e folletti al Piazzo

Giochi di ruolo in Piazza Cisterna

Piazza Cisterna, Biella Piazzo, dalle 10 alle 18

A cura Noi Del Piazzo

Mercoledì 22 luglio

Rassegna Musica In Piazza: Banda Giovanile Prov.le Anbima Biellese

Piazza Duomo, ore 21.15

A cura Anbima Biella

Giovedì 23 luglio

Rassegna Musica In Piazza: BJC Big Band

Piazza Duomo, ore 21.15

A cura Anbima Biella

Sabato 25 luglio

Festa dei Giovani FAI – Delegazione Biellese

Serata di presentazione e visita guidata al borgo del Piazzo con i narratori FAI Prenotazione obbligatoria: www.faiprenotazioni.it ;biella@faigiovani.fondoambiente.it

Banchetto FAI a Palazzo Ferrero, dalle ore 21

A cura Fai Delegazione di Biella

Mercoledì 29 luglio

Rassegna Musica In Piazza: Bande Musicali di Candelo e Valdengo

Piazza Duomo, ore 21.15

A cura Anbima Biella

Giovedì 30 luglio

Rassegna Musica In Piazza: Società Musicale G. Verdi Città di Biella

Piazza Duomo, ore 21.15

A cura Anbima Biella

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto

Reload Sound Festival

Venerdì 31 luglio: Niccolò Fabi

Sabato 1 agosto: Biella Rules vol. 1

Domenica 2 agosto: Samuel from Subsonica

Parco Eunice Kennedy Shriver, ex Campo Volo Aquiloni

Per informazioni: www.reloadsoundfestival.it

A cura APS Reloaders

Venerdì 31 luglio

Concerto Perosi Ensemble

Programma: J. Stamitz Three Mannheim Symphonies W.A. Mozart Serenata in Sol maggiore K 525 Eine kleine Nachtmusik - “Piccola serenata notturna”

Per informazioni: www.accademiaperosi.org Chiostro San Sebastiano, ore 20.45

A cura Fondazione Accademia Perosi

Sabato 8 agosto

Biella Insieme per la vita

Rassegna di musica d’autore con la partecipazione di cantanti e cantautori biellesi

Iniziativa dedicata a tutto il personale del nostro ospedale

Per informazioni: cell. 324 6072652; areabiellese@aido.it

Chiostro San Sebastiano, ore 21.30

A cura A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Sabato 8 e domenica 9 agosto

Grazie!!! - Un territorio che vi abbraccia…

Percorso guidato da Biella al Santuario di Oropa

Iniziativa dedicata al personale sanitario dell’ASL Biella Vercelli con accompagnatore Ritrovo ore 8.30 sede ATL Biella

Prenotazione obbligatoria: tel. 015 351128

Sabato 15 agosto

Genio One Man Show & La Big Band – Gianni Drudi

Chiostro San Sebastiano, ore 21.30

A cura FAND Associazione Italiana Diabetici Biella ODV

Venerdì 28 agosto

Duo Costa & Casanova : 4 mani e 2 pianoforti

La musica russa tra tradizione, folklore e innovazione

Musiche di: A. Schnittke; M. Glinka; S. Rachmaninov

Per informazioni: www.accademiaperosi.org

Chiostro San Sebastiano, ore 20.45

A cura Fondazione Accademia Perosi

Venerdì 28 e sabato 29 agosto

Drive In Cinema all’aperto

Piazza Falcone, dalle 20

Per informazioni info@biyoung.org, 3332426429

A cura Bi Young