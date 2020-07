"Un dolore nel dolore" gli operatori dell'Impresa Strobino ci scrivono

In questo momento in cui, almeno nel nostro settore, si sta tornando via via alla normalità nella svolgimento dei servizi, seppur con le limitazioni imposte dal distanziamento e dall'utilizzo di dispositivi di protezione durante i funerali, mi pare doveroso ricordare come durante il periodo del lockdown fossero molte le difficoltà che si incontravano nel lavoro: dover fronteggiare il rischio del contagio, i frequenti cambiamenti nelle regole e nelle procedure da seguire, le attese per poter procedere alla cremazione.

Ma tutto ciò non è stato nulla in confronto a quello che hanno dovuto affrontare le numerose famiglie che in quel periodo hanno perso i loro cari. Non solo la tristezza per la perdita subita, ma l'impossibilità di poter celebrare una cerimonia adeguata, di consentire a parenti e amici di dare l'ultimo saluto; e, nel caso di positività accertata o presunta al Covid, addirittura ritrovare il proprio congiunto in una bara chiusa, senza nemmeno poterlo vedere ancora una volta, magari dopo mesi in cui vi era stata una lontananza causata dal ricovero in ospedale o in casa di riposo. Un dolore nel dolore, neanche mitigato da una stretta di mano, da un abbraccio di chi voleva esprimere la propria vicinanza.