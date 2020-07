Edilnol Biella, ecco Lugic: "Spero di vedere i tifosi Al Forum prima possibile"

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo a Biella di Lazar Lugic, ala classe 1998 in uscita da Pizzighettone. Ecco le sue prime parole da giocatore rossoblù.

Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta dell’Edilnol?

“Il motivo principale del mio arrivo in Italia era quello di diventare professionista. Dopo 5 anni in Serie C mi sento pronto ad alzare il livello. Biella mi ha dato questa opportunità e quindi non ci ho pensato molto prima di accettare. Ho sentito molte cose positive sulla società e l’ambiente, sono molto felice dell’opportunità che mi hanno concesso e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi”.

Che tipo di giocatore sei? Presentati ai tuoi nuovi tifosi.

“Non mi piace parlare tanto di me stesso (ride, ndr). So fare molte cose in campo, sono un esterno di 2 metri e 10 che può ricoprire diversi ruoli. Ho giocato da playmaker quando non ero ancora così alto, il resto lo scoprirete quando inizieremo la stagione”.

Un messaggio per il pubblico di Pallacanestro Biella?

“Sono molto felice di essere un nuovo giocatore di Pallacanestro Biella. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, sperando di vederli al più presto al Biella Forum. Forza Biella!”

Ringraziamo Lazar Lugic per la disponibilità, in attesa di vederlo in azione con la maglia dell’Edilnol.