Tour della Legalità, Delmastro e Ferro visitano tutti i comandi e le stazioni biellesi dei Carabinieri

Nelle giornate di Venerdì 17 Luglio e di Sabato 18 Luglio l'On.le Wanda Ferro, membro della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e della Commissione Antimafia, unitamente all' on. Andrea Delmastro e ad una delegazione di Fratelli d'Italia, con il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini, visiterà tutti i comandi e le stazioni dei Carabinieri della Provincia di Biella.

Il c.d. "tour della legalità" di Fratelli d'Italia, oltre a rappresentare un omaggio riconoscente ai militi dei Carabinieri per il quotidiano lavoro a presidio della legalità e della sicurezza, sarà occasione di interlocuzione diretta con l'On.le Wanda Ferro per qualsivoglia necessità delle caserme e delle stazioni del nostro territorio.La conoscenza diretta delle stazioni dei Carabinieri è il miglior modo per servire l'Arma e la Nazione da parte di chi è membro della Commissione Difesa.

Ecco l'elenco delle stazioni visitate e gli orari.

Venerdì 17 luglio

14.30 Caserma di Cossato On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Cristiano Franceschini 15.30 Caserma di Bioglio On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Cristiano Franceschini 16.15 Caserma di Mosso On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Fulvio Chilò 17.00 Caserma di Trivero On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Fulvio Chilò 17.45 Caserma di Coggiola On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Cristiano Franceschini 18.15 Caserma di Crevacuore On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Cristiano Franceschini 19.00 Caserma di Masserano On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Virna Botta

Sabato 18 luglio

9.00 Caserma di Salussola On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Davide Zappalà 9.30 Caserma di Cavaglià On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Davide Zappalà 10.30 Caserma di Mongrando On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Giulio Gazzola 11.30 Caserma di Netro On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Davide Zappalà 12.30 Caserma di Occhieppo Sup On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Davide Zappalà 15.00 Caserma di Candelo On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Lorenza Valla 15.30 Caserma di Vigliano On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Enrico Conchin 16.30 Caserma di Andorno On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Francesca Delmastro 17.30 Caserma di Biella On. Andrea Delmastro accompagnato da Elena Chiorino On. Wanda Ferro accompagnata da Davide Zappalà.