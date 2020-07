Cioccolato TAF, per il secondo anno consecutivo il cremino al rosmarino è d'argento

Il cremino al rosmarino di Cioccolato TAF continua a mietere successi internazionali.

Dopo il secondo posto mondiale all'International Chocolate Awards dello scorso novembre, la creatura di Titti Fortunata Apicella si è aggiudicata, per il secondo anno consecutivo, la medaglia d'argento nel gruppo Italian Mediterranea del premio, nella sezione "Cioccolatini alla frutta secca con cioccolato al latte".

"Il gruppo Italian Mediterranea - esprime la sua soddisfazione Titti Apicella - è un concorso internazionale per i cioccolatieri di quest'area ed una selezione per il premio mondiale. Sono contenta perché questo secondo posto consecutivo è una garanzia di continuità della qualità di questo prodotto, che da tre anni i nostri clienti degustano con grande entusiasmo. C'è sempre più gente che viene ad assaggiarlo anche grazie ai premi che sta ottenendo".

Titti Apicella crede molto nel cremino al rosmarino: "Utilizzo un cioccolato al latte superiore 41% che viene prodotto in Perù, nella zona di San Martin, da Michele Leoni, Italiano di Legnano trapiantato in Perù a coltivare piantagioni di cacao. Il cremino è preparato con nocciole biellesi assemblate con un ottimo rosmarino, e presenta il giusto equilibrio tra il cioccolato ed il rosmarino".

La premiazione di quest'anno del gruppo Italian Mediterranea è stata fatta on line. "E' stato comunque emozionante, - racconta Titti - perché, nonostante fossimo tutti collegati via webinar, si è creata la suspense di aspettare che dicessero o meno il tuo nome. Io ho cominciato a partecipare a questo concorso per avere una giudizio professionale sui miei prodotti. E' sempre bello ricevere i complimenti dai clienti, ma, quando una giuria di esperti esprime un parere sui tuoi prodotti, assumi maggior consapevolezza delle tue capacità e dei tuoi punti deboli".

Voglia di Cioccolato? Da Cioccolato TAF trovi il cremino al rosmarino anche in versione gelato: "Fino alla chiusura estiva, - precisa Titti Apicella - proponiamo il gelato artigianale al gusto "cremino al rosmarino", preparato con lo stesso procedimento del cremino e trasformato in gelato".

Il cremino al rosmarino è inoltre protagonista, insieme alle praline, al Gianduiotto Biellese, ai Sorsi di Costiera, di un'incredibile offerta valida fino al 25 luglio: con una spesa minima di 20 euro, uno sconto del 30% su tutti i prodotti di cioccolateria, spedizione in tutta Italia e consegna in tutta la provincia di Biella. "L'integrità dei prodotti - sottolinea Titti - è garantita dalla speciale spedizione refrigerata di cui disponiamo. Una fantastica opportunità anche per regalare una sorpresa alle persone care facendo recapitare i prodotti Cioccolato TAF".

Puoi acquistare Cioccolato TAF in negozio, oppure prenotarlo sullo shop on line www.cioccolatotaf.it scegliendo il ritiro in negozio oppure la consegna a domicilio: lo sconto del 30% si attiverà in automatico durante la fase di check-out. Per info: 01522341; 3391121459 .

Cioccolato TAF vi aspetta a Biella in Via Garibaldi 5 (info@cioccolatotaf.it ; www.cioccolatotaf.it ; pagina Facebook: Cioccolato Taf).