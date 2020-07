Le notti valdostane saranno Nuits de Culture, tutto quello che c'è da sapere per la tua estate

“Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna…”. Questa intensa frase di Oscar Wilde ben si presta ad introdurre le magiche notti “di mezza estate” capaci di far sognare a occhi aperti, viaggiando con la fantasia al chiaro di luna. Notti di luce capaci di ammaliare e avvolgere ogni cosa di magico incanto.

Dal 15 luglio le notti valdostane saranno Nuits de Culture, un’iniziativa ideata dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta con l’intento di creare speciali occasioni di visita e scoperta del Teatro romano di Aosta e dei principali castelli regionali che, avvolti in una suggestiva penombra, potranno raccontare i loro aspetti meno noti e appariscenti. Grazie ad un’atmosfera raccolta e ad una dimensione più intima, le visite a tema di Nuits de Culture accresceranno il fascino e l’incanto di grandiose architetture, mura merlate e raffinati affreschi. Dopo il calar del sole si entrerà quasi in punta di piedi, ospiti d’eccezione, in luoghi capaci di far viaggiare sul filo della fantasia, sospesi tra sogno e realtà.

Le Nuits de Culture 2020, inoltre, hanno un valore ancor più speciale. In considerazione dell’emergenza sanitaria e del lungo periodo di chiusura imposto dal lockdown, i siti culturali riaprono pronti a riaccogliere il pubblico con nuovi e originali approcci abbinando la voglia di esperienze culturali con le imprescindibili norme di sicurezza. Le Nuits de Culture di quest’anno, quindi, nascono con l’obiettivo di offrire importanti e inusuali occasioni di scoperta e approfondimento dando contemporaneamente un positivo e beneaugurante segnale di ripresa della vita culturale. Il grandioso Teatro Romano potrà far rivivere la storia e i fasti dell’epoca romana imperiale, quando Aosta (Augusta Praetoria) era un’importante e strategica città ai piedi delle Alpi.

I castelli, dal fascino incantato, apriranno le porte svelando i loro tesori d’arte oltre che epiche imprese, lotte di potere, intrighi politici e segrete trame d’amore.

Questi gli appuntamenti:

Al Teatro romano di Aosta - tutti i lunedì dal 20 luglio al 31 agosto 2020, dalle 21 alle 23. Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 a partire dal martedì precedente l’evento

Nei castelli – tutti i mercoledì dal 15 luglio al 26 agosto 2020 col seguente calendario, dalle 21 alle 23. Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 a partire dal giovedì precedente l’evento

Castello di Issogne - 15 luglio 2020

Castello Gamba - 22 luglio 2020

Castello Sarriod De la Tour - 29 luglio 2020

Castello di Verrès - 5 agosto 2020

Castel Savoia -12 agosto 2020

Castello di Fénis - 19 agosto 2020

Castello Reale di Sarre - 26 agosto 2020

Info per prenotazioni e modalità di visita: https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2020/nuits_culture_2020_i.aspx