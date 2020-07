Coronavirus, a Cossato contributi a sostegno delle attività economiche: ecco tutti i dettagli

Importanti novità a Cossato. L'amministrazione comunale, al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da Covid-19, ha deciso di adottare misure a sostegno delle attività economiche attive nel territorio del Comune, ad integrazione di quanto già attuato dallo Stato e dalla Regione Piemonte.

L'iniziativa, si legge sul sito comunale, prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese operanti nel territorio del Comune per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc) sostenuti nel periodo di sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Piemonte ai fini di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed allo scopo di sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 che gli operatori economici si trovano tutt’ora ad affrontare come l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, ecc.

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti, possono inoltrare istanza entro il 31 ottobre 2020. Per la compilazione dell'istanza e per maggior dettagli si può cliccare sulla pagina del Comune di Cossato.