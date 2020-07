Venti d'Estate a Gaglianico, 4 concerti per un’estate indimenticabile

Il periodo triste appena terminato è stato capace di separarci e tenerci lontani l’uno dall’altro, prima con la quarantena forzata e poi con il distanziamento sociale. La ritirata del Covid-19 permette, finalmente, di concedersi qualche momento di spensieratezza, purché vengano rispettate quelle poche regole sanitarie ancora in atto. A questo proposito l’assessore alla cultura e alle manifestazioni di Gaglianico, Mario De Nile, ha organizzato quattro serate piene di musica denominate: ‘Venti d’Estate’.

25 luglio, poi 1, 8 e 22 agosto: queste le date comunicate che ospiteranno, all’Anfiteatro comunale di Gaglianico, quattro concerti di quattro gruppi differenti. ‘Venti d’Estate’ si aprirà alle 21 del 25 luglio con uno spettacolo dei Domino Lostile, una band pop rock del Biellese. La seconda serata, invece, vedrà in scena una cover band dei Modà chiamata Stelle Kadenti, sempre alle 21. L’orario rimane lo stesso anche per la terza serata in cui si esibiranno i The Docks, gruppo rock torinese conosciuto soprattutto per i propri riarrangiamenti degli U2.

L’ultimo appuntamento è il 22 agosto, alle nove di sera, con i Ladri di Sogni, cover band dei Nomadi. I 4 eventi di ‘Venti d’Estate’ saranno realizzati con la collaborazione del Comitato Festa padronale di San Pietro e del Protectors LE Motorcycle Club.