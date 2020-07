Scene teatrali in premio nel Bingo di Teatrando

Dopo il debutto dello scorso fine settimana, la compagnia Teatrando è pronta per altre due repliche del suo spettacolo “Bingo-Go!”, in scena sul palco allestito a Villa Piazzo a Pettinengo Venerdì 17 e Sabato 18 Luglio. Un allestimento con formula tutta nuova, che si sviluppa come un gioco con il pubblico e prevede due percorsi diversi: al venerdì sera “Lo Shakespeare shakerato”, con scene dedicate alle storie e ai personaggi del grande commediografo inglese, al sabato “Vizi, lazzi e nefandezze”, un viaggio divertente e quasi peccaminoso tra le debolezze umane.

“Il percorso shakespeariano di fatto debutterà questa settimana – commenta il regista Paolo Zanone – perché il temporale dello scorso venerdì ci ha bloccati poco prima dell’inizio. Sabato invece siamo andati regolarmente in scena e abbiamo potuto di fatto testare per la prima volta con il pubblico la formula che ci siamo inventati. Un meccanismo che dobbiamo rodare meglio per farlo girare in modo più efficace. In settimana metteremo quindi a punto alcuni aspetti tecnici e organizzativi”. Nella nuova formula, non più itinerante a causa delle norme imposte dall’emergenza in corso, gli spettatori prendono posto a tavola, opportunamente distanziati e, grazie alla collaborazione con la caffetteria Garden Gourmet di Villa Piazzo, si godranno anche qualcosa di sfizioso (un’apericena o un assaggio di piccoli sapori). Un presentatore conduce la serata, che prevede l’estrazione dei numeri e il gioco.

I premi per i vari ambo, terno, quaterna, cinquina e bingo sono, di volta in volta, scene teatrali scelte dai vincitori da un ricco menù teatrale. Le repliche proseguiranno tutti i venerdì e i sabati fino all’8 agosto. Lo spettacolo inizia alle 21.30. In collaborazione con la caffetteria vengono proposte due diverse opzioni di partecipazione. La prima comprende spettacolo e voucher “Apericena” al costo di 30 euro intero (13 + 17) e di 26 euro ridotto (10 + 16). La seconda prevede spettacolo e voucher “Bevanda e piccoli sapori” al costo di 20 euro intero (13 + 7) e 16 euro (10 + 6). Si ricorda che hanno diritto al ridotto i bambini tra i 6 e i 14 anni, gli over 65 e i residenti a Pettinengo (all'ingresso dovranno mostrare un documento). L’apericena inizia alle 19.30. Prenotazione con acquisto biglietti sul sito della compagnia (www.teatrandobiella.it) che è stato completamente rinnovato e dotato di biglietteria online.

Nel pieno rispetto delle normative previste per l’emergenza Covid-19, lo spettacolo si svolge all'aperto e il pubblico si siede in modo da rispettare le distanze di sicurezza. L'ingresso viene regolato per evitare assembramenti. Gli spettatori devono essere muniti di mascherina, per accedere agli spazi chiusi, ma durante lo spettacolo, stazionando al tavolo, possono toglierla. Consigliatissimo anche l’antizanzare!

Per informazioni: 333.5283350.