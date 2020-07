Buone notizie a Mongrando, riaprono le porte della biblioteca

Buone notizie per tutti gli amanti della lettura. A Mongrando riapre al pubblico la biblioteca comunale come spiega l'assessore all'Istruzione e Cultura Luisa Nasso: “Vogliamo coltivare con voi la mente e l'anima. Per questo la biblioteca con i nostri volontari, in perfetto stile anti-Covid, riapre le porte: la cultura è lettura. Prenotate i vostri libri, venite a trovarci in Piazza XXV Aprile e sapremo accogliervi con un sorriso ed un romanzo! Per maggiori info rispondiamo ai seguenti numeri: 015/667549 oppure 015/2564162 (uff. Istruzione) scriveremo e leggeremo assieme le più belle pagine di tutti i tempi”.