Dal Nord Ovest – Tragedia nel vicino Vercellese, muore una donna dopo un terribile schianto

Tragedia nel vicino Vercellese. Dopo le 7.30 di oggi, 16 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Borgo Vercelli, sulla rampa d'accesso all'autostrada A26 in direzione Genova, per un incidente stradale tra un furgone edile ed una classe A. il violento scontro, avvenuto con impatto frontale, ha portato al decesso immediato della conducente della vettura, una donna di 71 anni. Le squadre hanno estratto l'anziana e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche 118 e Polizia.