Dal Nord Ovest – Schianto terribile in serata, feriti e strada bloccata

Schianto devastante sulle strade vercellesi. Ieri sera, poco prima delle 20, un furgone e un'auto, con a bordo 3 persone, sono rimasti coinvolti in un violento sinistro sulla Provinciale 11 tra Tronzano e San Germano per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono portate sul posto per estrarre dall'abitacolo i feriti e per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area circostante. La strada è stata bloccata mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure.