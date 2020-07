Aggressione a Vassallo, Dellarovere: ""Solidarietà a lui ma basta incolpare sempre i cacciatori"

Dura reazione del presidente Atc e Ca del Biellese Guido Dellarovere, stanco di dover sempre veder finire i cacciatori in prima pagina, senza ragione, ogni qualvolta capiti qualcosa che ha a che fare con il mondo degli ambientalisti. “Il vaso è colmo – sbotta Dellarovere -. Non è più tollerabile che alcuni media diano spazio alle fake news sui cacciatori in continuazione. Nello specifico quelle per le quali Valerio Vassello a Chiavazza sarebbe stato aggredito e coinvolto in una colluttazione da un cacciatore. Non è così. Quell’uomo non ha nulla a che vedere con il mondo venatorio.

Si continua, gratuitamente, a dipingere i cacciatori come persone cattive e spietate che uccidono a sangue freddo e picchiano le persone per strada. Vorrei davvero poi sapere per quale diabolico accostamento si debba sempre tirare in ballo un cacciatore contro un animalista. Chi pratica la caccia è una persona per bene che rispetta il prossimo. E caccia seguendo i piani di abbattimento, nel rispetto degli equilibri della natura”.

Conclude duramente, il presidente di Atc e Ca Biella: “Mi dispiace che Vassallo sia stato malmenato per strada. Venire alle mani è sempre un comportamento da condannare, chiunque sia a provocarlo. Tuttavia è altrettanto inaccettabile che vengano sempre tirati in ballo i cacciatori. Per quanto sia certo che il soggetto non sia un cacciatore, prima di dare etichette bisognerebbe parlare dei fatti ma evidentemente da più notizia creare un dualismo che non esiste. Almeno non in questi termini”.

