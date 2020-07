Draghi, dadi e Folletti invadono Biella Piazzo

L’Associazione Noi del Piazzo, insieme a Il Folletto e a Dado Giallo Club, è lieta di annunciare che domenica 19 luglio nell’evocativa Piazza Cisterna di Biella Piazzo, dalle 10 alle 17.30, si terrà una giornata dedicata ai giochi di ruolo per tornare finalmente a giocare in compagnia in totale sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme previste dall’anomala situazione sanitaria in cui ci troviamo.

Durante la giornata sarà possibile calarsi nei panni di un gruppo di eroi e vivere avventure fantastiche con il solo aiuto della fantasia, carta, penna ed una manciata di dadi, con tavoli dedicati a tantissimi giochi: a partire dal famosissimo Dungeons & Dragons, passando dagli ultimi successi editoriali Blades in the Dark e Not the End, con tantissimi ospiti tra cui editori e influencer del settore.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà nei seguenti orari:

- Ore 10:00 - Benvenuto e presentazione degli ospiti

- Ore 10:30 - Sessione mattutina

- Ore 13:00 - Pausa pranzo

- Ore 14:30 - Sessione pomeridiana

- Ore 17:30 - Saluti e ringraziamenti

Gli ospiti che parteciperanno alla giornata saranno:

- Claudio Serena della casa editrice Fumble GDR, che proporrà un’avventura di Not the End durante la mattinata e una di German Democratic Republic nel pomeriggio. - Andrea “Il Rosso” Lucca della Locanda del Drago Rosso, che proporrà due sessioni del gioco Spire, pubblicato in italiano da Isola Illyon Edizioni.

- Flavio Mortarino, Alexandra Zanasi (della casa editrice Grumpy Bear Stuff) ed i ragazzi di Storie di Ruolo che faranno provare Blades in the Dark, considerato uno dei giochi di ruolo di maggior successo degli ultimi anni, di cui proprio Grumpy Bear Stuff in collaborazione con Pendragon Game Studio hanno pubblicato l’edizione italiana poco più di un mese fa.

- Lo staff della casa editrice Pendragon Game Studio che porterà in anteprima nazionale il gioco Zombieworld in italiano, in uscita a settembre.

- Il gruppo Genitori di Ruolo che porteranno un’avventura della Quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo, Dungeons & Dragons, adattata per i bambini. - I ragazzi dell’associazione Dado Giallo Club di Biella e dell’associazione Gilda del Grifone di Torino che si occuperanno dei rimanenti tavoli da gioco.

Chi volesse partecipare a Draghi, Dadi e Folletti è pregato di confermare la partecipazione prenotando il biglietto sull’evento creato su Facebook, così da permettere un’adeguata organizzazione. Sarà inoltre possibile pranzare in loco, nei prossimi giorni saranno forniti, sempre sulla pagina Facebook dedicata all’evento, ulteriori dettagli in merito con prezzi e disponibilità dei pasti.

L'evento si svolgerà seguendo tutte le precauzioni previste per garantire la massima sicurezza:

- Ogni tavolo di gioco sarà situato sotto ad un gazebo dedicato, a distanza dagli altri tavoli.

- Tutti i giocatori dovranno indossare una mascherina durante la durata dell'evento. - Ogni giocatore dovrà essere munito di dadi e matite in modo da poter utilizzare solamente i propri oggetti al tavolo.

- Per garantire il giusto distanziamento faremo sedere 3 giocatori + il Master ad ogni tavolo (2m x 2m).

- Sarà messo a disposizione tutto il necessario per sanificare le mani ed igienizzare i tavoli da gioco.

- Non sarà possibile sostare nei pressi degli altri tavoli per evitare assembramenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori sulla pagina Facebook dedicata all’evento che trovate qui, oppure contattare il negozio Il Folletto al numero 015 0990051 (anche su Whatsapp).