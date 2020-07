Al Museo delle Migrazioni di Pettinengo, storie di donne sole che partono

Il Biellese è un territorio interessato da traiettorie migratorie, tanto in entrata quanto in uscita, piuttosto consistenti e spesso tra loro intessute. Per raccontare parte di tali percorsi, all’interno del Museo di Pettinengo è presente una sala dedicata alle migrazioni provenienti dal Veneto – la cui comunità rappresenta quella più numerosa a Biella e dintorni - predisposta secondo una prospettiva di genere.

L’allestimento, realizzato grazie alle ricerche condotte da Rosa Corbelletto Usai e alle testimonianze raccolte da Maurizia Palestro, vuole dar voce alle ragazze e alle donne – partite sole dal Veneto e che hanno trovato lavoro nel biellese come operaie – mettendo in luce i dettagli del loro viaggio e le loro esperienze. All’epoca, infatti, esisteva una sorta di “rete” che permetteva di mettere in relazione gli industriali in cerca di manodopera e chi aveva bisogno di un lavoro.

Spesso erano i preti di paese che, su richiesta dei “padroni” biellesi, selezionavano le future operaie e organizzavano loro il viaggio verso Biella. Solamente le più povere tra loro venivano reclutate e riuscivano effettivamente a partire, sebbene sole e private degli affetti familiari. Rendere fruibili tali testimonianze rappresenta un tentativo di lettura e, al tempo stesso, un invito a ricordare quanto il nostro territorio sia frutto dell’intreccio di un trascorso migratorio, l’ordito, e di un passato industriale, la trama, dove le donne hanno ricoperto un ruolo di prim’ordine.