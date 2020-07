A Pray il Parco Bau dona igienizzanti agli atleti

Le donazioni del Parco Bau di Pray proseguono e si rivolgono non solo agli amici a quattro zampe. Nei giorni scorsi, lo staff della piccola realtà hanno provveduto a donare al Football Club Valsessera, nelle mani del suo presidente Paolo Ruggeri, degli igienizzanti per le mani per la sicurezza anche in ambito sportivo dei giovani atleti. Un piccolo gesto particolarmente apprezzato dalla società sportiva.