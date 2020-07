Regione, l’assessore Chiorino in visita a Cavaglià: “Massima collaborazione per il rilancio dei territori”

Favorire la più efficace sinergia fra la Regione e Comuni per sostenere lo sviluppo dei territori e porre le basi per la crescita. E’ questo lo spirito con cui l’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario, Elena Chiorino ha incontrato, presso il Municipio di Cavaglià, il sindaco Mosè Brizi e il vice sindaco Giorgio Cabrio. Temi principali dell’incontro la riqualificazione dell’area industriale, i nodi legati all’edilizia scolastica e l’organizzazione per l’inizio del prossimo anno scolastico.

L’assessore Chiorino ha confermato la vicinanza della Regione al Comune di Cavaglià che, anche in occasione della redazione del nuovo Piano regolatore, si è posto l'obiettivo di riqualificare l’area industriale che si estende in uno spazio strategico, a pochi chilometri dallo svincolo di Santhià. Occorre effettuare interventi sull’impianto di illuminazione e sulla viabilità, con il duplice obiettivo di recuperare gli edifici dismessi creando le condizioni per l’insediamento di nuove aziende, rilanciando l’area.

Passando poi al tema scuola, assessore regionale e primo cittadino hanno analizzato la situazione dell’edificio che ospita l’Istituto alberghiero che, pur rappresentando un fiore all’occhiello per didattica e qualità di insegnamento, presenta delle criticità strutturali che andranno risolte progettando interventi di edilizia scolastica. Chiorino e Brizi si sono confrontati anche sull’inizio del prossimo anno scolastico analizzando le difficoltà che si stanno affrontando per garantire a studenti e docenti la massima sicurezza e la miglior organizzazione possibile.Chiorino ha ascoltato con attenzione le problematiche emerse e ha assicurato la massima attenzione da parte della Regione: le parti si ri aggiorneranno a fine mese per fare il punto della situazione e proseguire nella collaborazione.

“E’ stato un incontro molto proficuo e positivo - ha spiegato Chiorino - in cui abbiamo avuto occasione di porre le basi per sostenere concretamente il territorio di Cavaglià. Ritengo fondamentale - ha aggiunto l’assessore - il confronto costante con i sindaci. Credo fortemente che soltanto attraverso la presenza sui territori si possa raggiungere davvero l'obiettivo di rilanciarli, risolvendo le eventuali criticità e valorizzandone risorse e competitività. Una presenza oggi più che mai importante - all’indomani della fase più critica dell’emergenza Covid - e significativa anche per dire grazie ai primi cittadini per il fondamentale lavoro svolto in prima linea nei momenti di massima difficoltà”.

“Avevo già il piacere di conoscere l’assessore Chiorino - ha aggiunto il sindaco Brizi - e anche in questa occasione ho avuto modo di apprezzarne la sua grande disponibilità alla collaborazione. La ringrazio per l’attenzione concreta dimostrata, convinto che sia la strada giusta per superare le difficoltà e giungere davvero a risultati concreti e tangibili”.