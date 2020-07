Pollici in alto a Vigliano, 320 bambini e ragazzi protagonisti assoluti dei centri estivi

Sono sei, quest’anno, i centri estivi sul territorio, che svolgono attività ricreativa per una fascia d’età che va dai tre ai quattordici anni e più.Quelli dedicati ai più piccoli (dai 3 ai 6 anni) sono ben tre. Il primo è svolto dal Comune, con le educatrici dell'asilo nido comunale e con la cooperativa Tantintenti, accoglie 18 bambini e ha come sede la scuola di Amosso. C'è inoltre il centro estivo dell’Asilo Infantile Mazzucchetti – 26 bambini – ed ancora quello della Scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti – 10 bambini.

Accoglie 17 bambini (24 dalla prossima settimana) il Centro estivo sportivo organizzato dalla ASD FC Vigliano presso la palestra comunale e l’attiguo campo sportivo: un'iniziativa che ha preso il via con questo anno 2020, per rispondere ad una precisa esigenza delle famiglie e che si basa sulla possibilità di provare e praticare in sicurezza molti sport diversi.152 gli utenti del centro estivo dell’oratorio di San Cassiano – Salesiani, che si rivolge a bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie e 115 sono poi i ragazzi delle scuole medie che frequentano il Centro estivo della Parrocchia di Santa Maria Assunta, attivo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

“Tutti i centri hanno adottato specifici protocolli per la prevenzione del contagio da Covid-19 e svolgono le proprie attività prioritariamente all’aria aperta – spiegano dal Comune sul sito - Per sostenere tali iniziative, l’amministrazione comunale ha accantonato 20mila euro di risorse proprie, cui sono stati aggiunti i fondi pervenuti dalla Regione Piemonte per ulteriori 15 mila euro. Una tranche pari a 9mila euro sarà erogata immediatamente, mentre la restante parte sarà oggetto di ripartizione ed assegnazione a rendiconto”.