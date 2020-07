La Regione Piemonte in campo con 2 milioni di euro per la funivia Oropa-Monte Mucrone

La Regione Piemonte ha deciso di stanziare 2 milioni di euro per il rifacimento dell’impianto della funivia che collega il Santuario di Oropa alla cima del Monte Mucrone. La Conca di Oropa è un polo turistico fondamentale per il Biellese e ha visto un interessamento attivo da parte delle istituzioni.

L’impianto, se non sostituito, porterebbe al blocco della funivia già dal primo gennaio del 2022, e proprio per scongiurare questo evento la Regione ha deciso di stanziare 2 dei circa 4,5 milioni di euro che servono per completare l’operazione. “Questa funivia non può e non deve stare ferma un giorno perché rappresenta uno strumento votato al turismo e all’economia del Biellese - afferma l’assessore regionale Fabrizio Ricca -. Proprio per questo, come Regione, abbiamo deciso di investire 2 milioni di euro per finanziare parte dei lavori di rifacimento degli impianti. In un momento di emergenza e crisi come questo, crediamo che le istituzioni debbano mostrarsi vicine e disponibili nei confronti del territorio e delle sue esigenze”.

“Già da alcuni mesi mi sono attivato per arrivare al risultato. Bisognava fare in fretta e non era facile ma ce l’abbiamo fatta anche grazie alla sensibilità dimostrata dal presidente Cirio e dall’Assessore Ricca che, come già avvenuto in passato, ha dato un segnale di vicinanza al territorio – aggiunge il consigliere regionale Michele Mosca – in questo momento è necessario essere pragmatici e concreti, è indispensabile trovare tutti i fondi per il rifacimento dell’impianto e garantirne la continuità di funzionamento, la Regione ci ha fatto una grossa apertura stanziando 2 milioni di Euro che non va sprecata. Questo non vuol dire dimenticare il progetto denominato CORO, di cui la funivia è parte integrante, che vale 15 milioni e garantisce interventi su tutta la Conca, proprio per il suo valore economico lo stesso dovrà essere sviluppato attraverso una sinergia di intenti che garantisca l’accesso a fondi nazionali o europei”.

Presenti all'incontro anche il sindaco Claudio Corradino accompagnato dagli assessori Barbara Greggio e Silvio Tosi, il presidente uscente Andrea Pollono della Fondazione Funivie di Oropa, il presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli Alessandro Ciccioni con il direttore Gianpiero Masera, il vice presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e Federica Chilà per la Fondazione Crb. Dal tavolo è emersa la prospettiva di redigere una serie di piani economici finalizzati prioritariamente a salvaguardare la scadenza della revisione generale di fine vita tecnico degli impianti di risalita e in seconda battuta a sviluppare e incrementare i flussi turistici della Conca di Oropa attraverso lo sviluppo di nuove iniziative.

La Regione ha assicurato in vista della revisione delle funivie un impegno per circa 2 milioni di euro. Ora il territorio dovrà lavorare compatto per raggiungere la cifra necessaria (circa 4 milioni di euro nel complesso) per il completamento dei lavori. Il sindaco Claudio Corradino si ritiene soddisfatto dell’incontro svolto a Torino: “Siamo reduci da un incontro a Torino senz’altro positivo, abbiamo trovato attenzione e disponibilità da parte della Regione Piemonte e di questo ringrazio il presidente Alberto Cirio, l’assessore Fabrizio Ricca, gli altri membri di giunta e il nostro consigliere Michele Mosca. Ottenute garanzie da parte della Regione, ora il territorio dovrà muoversi compatto per raggiungere il traguardo necessario”.

Gli fa eco l’assessore al Bilancio Silvio Tosi: “Appurato l’impegno fondamentale da parte della Regione Piemonte, ora tutti gli attori del territorio dovranno sostenere il progetto complessivo. Nel ruolo di assessore al Bilancio posso già annunciare che il Comune di Biella giocherà un ruolo importante, stiamo valutando quale soluzione tecnica adottare compatibilmente con l’arco normativo vigente”. Aggiunge l’assessore al Turismo e alla Montagna Barbara Greggio: “L’incontro a Torino è stato molto positivo perché la Regione ha mostrato apertura e sensibilità verso la Conca di Oropa, ben comprendendo le potenzialità turistiche da valorizzare e sviluppare in ottica presente e soprattutto futura. La Conca di Oropa è una tappa importante della Grande traversata delle Alpi e quindi meta di turismo internazionale in crescita anche grazie al recente riconoscimento da parte dell’Unesco dell’alpinismo quale patrimonio immateriale dell’Umanità”.