Gare emozionanti al Golf Il Mulino di Cerrione

Ricco fine settimana al GOLF IL MULINO di CERRIONE.

Sabato 11 luglio si è svolta THE SWEET 18th CUP gara formula Louisiana 2 giocatori su 9 buche Vincitori Categoria Netto Andrea Pavan e Marco Disderi con 25 punti (premiati da Paola Quaregna e figlia Camilla Barbero) vedi foto al 2° posto la coppia formata da Antonella Ghisio e Agostino Brondolin con stesso score dei vincitori. Nel lordo affermazione di Giovanni Simone e Jacopo Tinti con 19 punti che precedono De Sosa Miguel con figlia Maria Miguel anche stesso score con 25 colpi. In serata grande partecipazione con ricco buffet,musica e tanto,tanto divertimento!!

Domenica 12 luglio si è svolta una gara INTERNA singola stableford su 9 buche In 1° categoria vincitore Jacopo Bruno con 20 punti, secondo Mathias Pancaldi con 19 In 2° categoria Fabrizio Gariazzo (18) precede Bruno Roberto (17) mentre in 3° categoria un grande Andrea Pavan si impone con 23 punti. Secondo posto e abbassamento di HP al evergreen Vincenzo Pelle con 19 punti.

Domenica 19 luglio 1 ° tappa GOLFPASSION ITALY RANKING 2020 bY SUITE FOR LIVE.