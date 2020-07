Chiavazzese, nuovo colpo in attacco

Nuovo colpo in attacco per la Chiavazzese. La società biellese annuncia l'arrivo di Luigi Manco, classe 1996, per la stagione calcistica 2020/21. Il neo esterno d’attacco blu-cremisi, ex Santhià, vanta un passato in società professionistiche in cui ha disputato le categorie giovanili, come Alessandria e Casale. Esterno d’attacco dotato di grande potenza fisica e atletica; con un’ottima tecnica di base riesce a sfornare puntualmente assist “al bacio” per gli attaccanti. Oltre ad essere un favoloso “assist-man” è anche un ottimo finalizzatore e le molte reti messe a segno nelle scorse stagioni ne sono la prova.

“Innanzitutto ringrazio tutti quanti per la splendida accoglienza ricevuta – spiega Manco - Sono felicissimo della scelta fatta e mi auguro di fare veramente bene con questa maglia. Darò sempre e comunque il 110% per la mia squadra ogni volta che scenderò in campo: sia in allenamento che in partita. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni”.