RallyLana: la rivincita personale di Pierangelo Tasinato VIDEO CAMERA CAR

“Ho aspettato a gioire sino a quando non è terminata la gara ma per me questo rally rappresenta una vittoria. Non ne volevo parlare per scaramanzia perché, ovviamente, quando la salute personale viene toccata in maniera importante le sensazioni e le emozioni sono molteplici”. Queste le parole di Pierangelo Tasinato all’arrivo del 33esimo Rally della Lana che lo ha visto protagonista.

Il pilota si è infatti classificato al quindicesimo posto assoluto, al nono posto di classe e al dodicesimo di gruppo. Tasinato ha difficoltà a parlarne ma per lui questo rally rappresenta una vera e propria vittoria anche perché, solo 9 mesi fa, è stato sottoposto ad un un difficile intervento chirurgico al cuore che avrebbe potuto compromettere completamente la sua attività agonistica.

Tasinato, sportivo da sempre, è anche ciclista, gran fondista e pilota di rally o slalom da circa 20 anni. Il pilota ha passato un momento critico e per lui questa gara è stata importante perché gli ha permesso di tornare alle competizioni. Gareggiare è stato anche un sinonimo di fine di un periodo complicatissimo che, ora, ha potuto trasformarsi in un nuovo inizio per il suo sogno di sempre: correre in macchina. Ora le immagini fantastiche della sua Camera Car durante la prova speciale di Curino.